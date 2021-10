Câmara premia ministra da Agricultura e outras personalidades do agro brasileiro

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e outras dez personalidades e instituições receberam da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27) o Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira 2021. A homenagem, entregue em solenidade da Comissão de Agricultura, reconhece quem se destacou nos campos científico, de inovação e de sustentabilidade na área da agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural.

A ministra foi escolhida a personalidade do agronegócio 2021. Ela citou a COP 26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa no dia 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. Segundo Tereza Cristina, o Brasil tem muito a mostrar no encontro.

“O Brasil tem o que mostrar. Infelizmente, muita gente joga como se a agricultura brasileira não fosse essa agricultura real que nós temos. Temos problemas? Temos. Mas na dimensão da nossa agricultura, eu posso afirmar para vocês que ela é sustentável e ela caminha a passos cada vez mais largos para ser cada vez mais sustentável e ser a maior agricultura verde do planeta”, disse.

Tecnologia

Outra agraciada deste ano com o prêmio foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O presidente da empresa, Celso Moretti, não pôde participar do evento porque já estava a caminho da COP 26. O pesquisador da Embrapa Agroenergia Guy de Capdeville recebeu a premiação em nome de Moretti.

“Graças à adoção de tecnologia nessas cinco décadas, nós hoje produzimos volumes de soja que, se nós fôssemos produzir com a tecnologia das décadas de 70 e 80, nós precisaríamos de 200% a mais de área. Economizamos 70 milhões de hectares, isso é uma Alemanha mais uma Suíça juntos. Isso só no setor da soja", disse.

Ainda segundo ele, na pecuária o Brasil teve um aumento de produtividade nos últimos 15 anos de 80%. "Em termos de peso de carcaça, pelo abate antecipado, por trabalho com genética, 80% a mais de carne sem aumentar um hectare sequer de produção.”

A solenidade foi presidida pela deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), presidente da Comissão de Agricultura. “Escolhemos vocês para representar, para serem a voz, para serem a vez da população brasileira, do agronegócio que tem levado a economia do Brasil nas costas, e tem feito com que, realmente, o país continue firme mesmo no momento de pandemia”, disse a deputada.

O Prêmio Mérito Agropecuário leva o nome de Homero Pereira, que morreu em outubro de 2013. Ele foi produtor rural, líder da bancada ruralista na Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, pela qual participou da negociação pela aprovação do novo Código Florestal.

Outras categorias

Na categoria Empresa Destaque Rural, a premiada foi a Granja Faria, que criou um sistema de integração de produção de ovos férteis, em parceria com a empresa BRF. Na categoria Produção Agropecuária o prêmio foi para o Grupo Schmmidt Agrícola, que produz fibras, grãos e frutas e investe em tecnologia para melhor aproveitamento do tempo e da terra. Na categoria Inovação Tecnológica, foi premiada a Ordemilk, empresa de mais de 30 anos que desenvolve produtos de linha bovina, suína e maquinário para cervejaria e que, com uso de tecnologia, ajudou a gerenciar a produção rural das propriedades.

Na categoria Mérito Científico foi premiado o doutor em economia aplicada Paulo do Carmo Martins, que, na Embrapa Gado de Leite, desenvolve estudos de inteligência de mercado e eficiência na cadeia produtiva do leite. Para Martins, estamos começando uma nova era, e também lembrou a COP 26.

"O Brasil chegou até aqui juntando a competência das universidades, dos institutos de pesquisa, da Embrapa e o empreendedorismo, que fez com que nós sejamos o único país do mundo que faz agricultura tropical de maneira diversificada. Eu não tenho a menor dúvida que essa nova era que se abre, do carbono zero, que nenhum país sabe fazer ainda. São poucos os países que juntam a competência e a coragem. E competência e coragem se traduzem em inovação”, disse o pesquisador.