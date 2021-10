Deputados analisam requerimentos de urgência; acompanhe a sessão

Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão deliberativa e analisa agora requerimento de urgência para o Projeto de Lei 6537/19, da Procuradoria-Geral da República, que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte (MG) e atuação no estado de Minas Gerais.

A proposta adapta a estrutura do Ministério Público Federal (MPF) ao recém-criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), com jurisdição também em Minas Gerais. A lei de criação do TRF-6 foi sancionada na semana passada.

Assista à sessão ao vivo

