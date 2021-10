Campanha de Multivacinação entra na última semana com quase 100 mil cadernetas atualizadas

Termina nesta sexta-feira, 29, a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos. Desde o início da Campanha, no dia 1º, até o dia 22 de outubro, 98.710 crianças e adolescentes tomaram ao menos uma dose de vacina. Os números foram levantados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) com base nos dados de vacinação enviados pelos municípios catarinenses.

Entre as doses aplicadas estão todas aquelas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente como a vacina BGC, que previne formas graves da tuberculose; a Tríplice Viral, que previne a caxumba, o sarampo e a rubéola; a febre amarela; e a polio, contra a poliomielite. São vacinas que protegem contra mais de 20 doenças.

A chefe da divisão de imunização da Dive, Chaiane Natividade Gonçalves, explica que mesmo após o término da Campanha as doses vão continuar disponíveis nos postos de saúde de todos os municípios catarinenses. “A Campanha tem como principal objetivo resgatar crianças e adolescentes não vacinados e serve como um alerta para pais e responsáveis sobre a importância de manter a vacinas em dia, a fim de evitar inúmeras doenças. No entanto, a procura por essas vacinas deve ocorrer ao longo de todo o ano, independentemente da Campanha”.

Para saber os locais, datas e horários de vacinação, a população deve procurar informações na secretaria de saúde do município de residência. Os pais e responsáveis que estão com dúvidas sobre a situação vacinal dos filhos devem levar a criança ou o adolescentes até um posto, com a carteirinha de vacinação em mãos, para verificar se todas as doses estão em dia.