Estado distribui 450 mil doses Pfizer a municípios nesta terça, dia 26

A Secretaria da Saúde (SES) realiza nesta terça-feira (26/10) a distribuição de cerca de 450 mil doses de Pfizer aos municípios para a aplicação de segundas doses e de reforço para idosos. Os lotes de vacinas contra o coronavírus serão enviados para todas as 18 coordenadorias regionais (CRS), de onde serão distribuídos todas as prefeituras.

Do total de doses a serem enviadas, 115.980 são destinadas às segundas doses, que para a Pfizer devem ocorrem oito semanas (56 dias) após a primeira. As demais 334.620 serão encaminhadas para atender as doses de reforço de idosos. Essa dose adicional deve ser feita seis meses após a segunda.

Até a segunda-feira (25/10), o Rio Grande do Sul registrava mais de 15 milhões de doses contra a Covid-19 aplicadas. Quase 80% da população gaúcha já recebeu ao menos uma dose contra o coronavírus, enquanto 59% já está com o esquema completo (duas doses ou dose única). Mais de 426 mil pessoas já receberam a dose de reforço, neste momento indicada para idosos, imunodeprimidos e profissionais de saúde.