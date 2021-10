Rio reduz intervalo da vacina Pfizer para quem tem 30 anos ou mais

As pessoas com 30 anos de idade ou mais que já tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer contra o covid-19, agora poderão receber a segunda imunização em um prazo menor. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta sexta-feira (22), que reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação para 21 dias.

“Chegou a hora! Agora o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer é de 21 dias para quem tem 30 anos ou mais. É o seu caso? Procure uma unidade de saúde e complete seu esquema vacinal!”, anunciou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A lista com endereços e horários de postos pode ser conferida na página da secretaria na internet.