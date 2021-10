Cerca de 500 mil doses da Pfizer chegam ao Estado para manter campanha de vacinação acelerada

O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã desta sexta-feira (22/10), nova remessa de vacinas contra a Covid-19 da fabricante Pfizer, destinadas a seguir imunizando os gaúchos e manter os baixos índices de casos e óbitos pela doença registrados nas últimas semanas.

Foram recebidas 535.860 doses, que serão utilizadas para segunda aplicação (D2) de quem já recebeu a primeira dose há, no mínimo, oito semanas, e para idosos que já completaram o esquema vacinal há seis meses e precisam realizar o reforço da imunização.

O Estado tem, nesta sexta, 769.027 pessoas que poderiam voltar a um posto de saúde para receber a segunda dose e ainda não o fizeram ou não tiveram a aplicação devidamente registrada no sistema de informação do Ministério da Saúde. “Apenas uma dose da vacina, no caso da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, não é suficiente para atingir a proteção ideal contra a doença”, disse a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri. “É fundamental que as pessoas recebam a segunda dose, mesmo que o prazo ideal tenha passado”, acrescentou.

Segunda dose (D2) com registro em atraso nesta sexta-feira (22):

• Astrazeneca: 462.178

• Coronavac: 165.058

• Pfizer: 141.791

Total: 769.027

Com cerca de 93% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose nesta sexta (22), o Rio Grande do Sul registra queda expressiva nos óbitos por Covid-19. "A vacinação tem mostrado uma redução sensível no número de novos casos, principalmente de novas internações”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Ela apela à população que não esqueça da segunda dose. “A resposta imune exige o esquema completo da vacinação. É evidente que os agravos não são tão graves, mas sem o esquema completo os riscos são muito maiores”, acrescentou.

Em 18 de março deste ano, chegaram a ser registradas 341 mortes. Desde setembro, com o avanço da vacinação no Estado, a variação média diária de óbitos está em cerca de 20.

Além das doses recebidas nesta sexta (22), o Estado distribuiu mais 400 mil vacinas das fabricantes Pfizer, Coronavac e Astrazeneca na quarta-feira (20/10). As doses foram direcionadas a indígenas idosos, imunossuprimidos, profissionais da saúde e adolescentes, além de adolescentes não indígenas e para a D2. A agilidade na distribuição das vacinas às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) e aos municípios tem sido uma constante desde início da campanha de vacinação contra a Covid-19.