Audiência discute importância dos vínculos familiares como estratégia de proteção social

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira (21) o fortalecimento dos vínculos familiares como estratégia de proteção social. O debate coincide com o Dia Nacional da Valorização da Família, instituído pela Lei 12.647/12.

"Na iminência de uma realidade pós-pandemia, período em que a família se

destacou como local protagonista do desenvolvimento das pessoas, a reflexão

sobre estratégias de fortalecimento dos vínculos familiares está ainda mais urgente", afirmam os deputados Diego Garcia (Pode-PR) e Carmen Zanotto (Cidadania-SC) no documento em que pedem a realização da audiência.

Segundo os parlamentares, fortalecer as famílias previne problemas sociais, como violência doméstica, envolvimento de jovens com a criminalidade, abuso de substâncias químicas, suicídio e evasão escolar.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- a secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Angela Vidal Gandra da Silva Martins;

- a diretora-presidente do Centro de Estudos e Assistência à Família (Ceaf), Gilda Franco Montoro;

- a assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério Cidadania, Juliana Fernandes.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 12.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.