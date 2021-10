Acesso das mulheres aos exames de mama e útero na pandemia é tema de debate

A comissão especial que acompanha as ações de combate ao câncer no Brasil promove audiência pública, na quinta-feira (21), com a participação das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Seguridade Social e Família. O tema do debate é: "As consequências da pandemia para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de útero no Brasil".

O evento integra a programação do Outubro Rosa, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e foi solicitado pelas deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Tereza Nelma (PSDB-AL), Dra. Soraya Manato (PSL-ES), Silvia Cristina (PDT-RO) e Elcione Barbalho (MDB-PA) e pelo deputado Dr. Frederico (Patriota-MG).

Em 2021, foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) de 2020.

Foram convidados para o debate:

a fundadora e presidente do Intituto Oncoguia, Luciana Holtz;

a integrante do Comitê de Mama da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) Daniele Xavier Assad;

o chefe da divisão de detecção precoce de câncer e apoio à organização de rede, na elaboração e avaliação de programas nacionais de detecção precoce de câncer do Inca, Arn Migowski Rocha dos Santos; e

a paciente oncológica do Sistema Único de Saúde (SUS) Maria Doralice Foching.

O evento será realizado às 14 horas no plenário 7.