Norovírus se espalha e já tem quase 100 casos em Santo Ângelo

O surto de Norovírus, que causa diarreia aguda, avança pelo Estado. Em Santo Ângelo, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Flávio Christensen, informou que no final de semana foram registrados mais casos de diarreia aguda nos hospitais e UPA, com suspeita de Norovírus. Já são 98 casos notificados.

Além disso, já foi solicitado a Coordenadoria análise para confirmação se realmente se trata do Norovírus. Enquanto isso, na região ao menos seis municípios que pertencem a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, tem surto de diarreia aguda com suspeita de ter como causa o Norovírus. A informação foi confirmada pelo coordenador regional de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky. Na tarde de segunda-feira, 18, ocorreu uma reunião com as equipes de saúde da região para tratar sobre o assunto.

