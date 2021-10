Governo do Estado abre linhas de financiamento para Fundos Municipais de Cultura

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), anuncia nesta quarta-feira (20/10), às 11h, na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o lançamento de linhas de financiamento incentivadas do Pró-cultura RS para os municípios.

A proposta foi elaborada a partir de avaliações do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura (Codic/Famurs), por meio da Comissão Intergestores Bipartite. Os municípios com sistema municipal de cultura em funcionamento e certificados pela Sedac poderão solicitar autorização para captação de recursos a partir da publicação da nova Instrução Normativa que abre o recebimento dos projetos em fluxo contínuo na quinta-feira (21/10).

O objetivo das linhas de financiamento é fortalecer o Sistema de Cultura, possibilitando captação de recursos para os fundos municipais para o lançamento de editais, bem como viabilizando investimentos em espaços culturais dos municípios.

Participarão do evento a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; Evandro Soares, presidente do Codic/Famurs; Juliano Müller, vice-presidente do Codic/Famurs; André Kryszczun, representante da Sedac na Comissão Bipartite; Yimi Walter, da Comissão Bipartite; Rafael Balle, diretor de Fomento da Sedac; e Ruben Oliveira, coordenador do Sistema Estadual de Cultura.

Aviso de pauta

O quê: lançamento de linhas de financiamento do Pró-cultura RS para municipios

Quando: quarta-feira (20/10), às 11h

Onde: sede da Famurs - bairro Menino Deus, em Porto Alegre