Comissão debate produção de energia descentralizada e renovável

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (20) questões relacionadas à competitividade e transição energética. A audiência pública foi proposta pelo deputado Otto Alencar (PSD-BA). Ele explica que o debate sobre a transição energética envolve questões como a produção de eletricidade de forma mais descentralizada, eficiência energética e menos desperdício, maior segurança de abastecimento, novas rotas tecnológicas.

Alencar entende ser imprescindível a “transição energética”, também chamada de

“transição ecológica”, ou seja, uma transformação na maneira de produzir e consumir energia para um novo sistema. "Um conceito que atua com o propósito de substituir a utilização de fontes finitas e prejudiciais ao meio ambiente, como os combustíveis fósseis, por fontes renováveis, como a solar, biogás e eólica", afirma.

Para ele, "a busca por maior sustentabilidade da matriz energética brasileira

tem que andar lado a lado com ações que garantam que a requerida transição

energética seja feita de forma consistente ao equacionamento do atual estado

de estagnação da produtividade no País".

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 5. Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão enviando dúvidas ou sugestões pela internet.

Foram convidados:

- o presidente Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), Paulo Pedrosa;

- o presidente do Conselho de Energia Eólica Onshore e Offshore Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Roberto Veiga; e

- o especialista em energia Ricardo Gomide.