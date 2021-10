Secretaria da Saúde lança cartilha com informações sobre sífilis

Para marcar o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, lembrado em 16 de outubro, a Secretaria da Saúde publica uma cartilha informativa sobre os cuidados contra a doença.

O material apresenta informações epidemiológicas, o trabalho da secretaria no combate à sífilis com os comitês de Transmissão Vertical, detalhes sobre testagens de Sífilis e HIV nas maternidades do Estado, campanhas de sensibilização, informações sobre o monitoramento das gestantes com sífilis, o trabalho de articulação com outras áreas técnicas e a distribuição de medicamentos aos pacientes.

Em 2019, antes da pandemia, entre os estados o Rio Grande do Sul registrou a segunda maior taxa de detecção de sífilis adquirida e a terceira maior em gestantes e de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Os testes para diagnóstico de sífilis podem ser feitos em qualquer município do Estado.

•Informativo Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita.