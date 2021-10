Comissão promove debate sobre o Dia Nacional da Vaquejada

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (20) para debater a instituição do dia 25 de outubro como o Dia Nacional da Vaquejada.

O deputado Bacelar (Pode-BA) é o autor do requerimento para a realização do debate. "Dada a importância que representa na tradição de muitas comunidades nacionais, especialmente as nordestinas, mister se faz a inclusão no calendário oficial do Brasil, não só como medida de justiça, mas de reconhecimento de uma modalidade que fomenta fortemente a economia", afirma o deputado.

Foram convidados para debater o assunto:

o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, William França;

o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), Caco Auricchi;

o presidente da Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), Pauluca Moura;

o presidente do Ana Dantas Ranch - Boituva (SP), Jonatas Dantas;

o representante do Haras Brejo das Flores - Garunhuns (PE), Erlan Bezerra; e

o representante do Haras Santa Helena - Natal (RN), Geraldo Simas.

O debate será realizado às 9 horas no plenário 15.