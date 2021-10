Casa de Cultura Mario Quintana amplia funcionamento e estratégias de acolhimento ao público

ACasa de Cultura Mario Quintana(CCMQ) passou a receber público durante todos os dias da semana e ampliou o horário de visitação. O complexo cultural agora funciona das 10h às 20h, com uma série de inovações voltadas à recepção, ao acolhimento e à acessibilidade dos visitantes.

O diretor da CCMQ, Diego Groisman, observa o ineditismo da medida, uma vez que, historicamente, as segundas-feiras eram reservadas ao expediente interno, sem acesso do público às dependências da instituição. A ampliação dos dias e horários de funcionamento faz parte de uma série de ações que buscam expandir e qualificar o acesso aos espaços e às atividades culturais desenvolvidas.

“As iniciativas reafirmam o compromisso da Casa de Cultura com a democratização do acesso aos bens culturais, pautado pela inclusão de todos os públicos. Com esse objetivo, estamos implantando novas ações receptivas que ampliam as experiências proporcionadas aos visitantes”, explica Groisman.

Essas mudanças acompanham a retomada gradual da normalidade, mantendo todos os cuidados sanitários referentes ao controle da quantidade de público, distanciamento e uso de máscaras e álcool em gel. As soluções estruturais se complementam com uma série de procedimentos para que o público experimente ao máximo o contato com as diversas manifestações artísticas a cada visita.

As mudanças na CCMQ acompanham a retomada gradual da normalidade, mantendo todos os cuidados sanitários - Foto: Andrei Moura/Divulgação Sedac

Mais acessibilidade

Os avanços no quesito acessibilidade são perceptíveis desde o novo sistema de elevadores. Os equipamentos de última geração contam com sistema de áudio, que ajuda na identificação de cada andar, facilitando especialmente o deslocamento de pessoas com deficiência visual. A reativação dos elevadores de serviço desafogou o fluxo dos elevadores de público, dando mais agilidade à circulação por todos os espaços.

Outra medida de inclusão e democratização do acesso é a disponibilização de uma cadeira de rodas para que idosos e pessoas com deficiência possam percorrer e desfrutar os variados ambientes da instituição. Pessoas com deficiência auditiva podem solicitar visitas mediadas em Libras (Língua Brasileira de Sinais), que devem ser previamente agendadas pelo e-mail [email protected]

Mais informação

A sinalização e a iluminação dos ambientes da CCMQ também foram reconfiguradas. Um totem iluminado na recepção situa o público sobre a localização dos diversos espaços. O novo folder e o guia de visitação, em versão trilíngue (inglês, português e espanhol), trazem informações sobre a história da Casa de Cultura e orientam o deslocamento dos visitantes pelas dependências.

O sistema de QR Codes, afixados em todos os pavimentos, proporciona acesso a detalhes sobre espaços e obras, além de contar com a participação de artistas e personalidades importantes para a história da CCMQ. Informações sobre a vida e a obra do patrono Mario Quintana podem ser acessadas emmaterial didático on-lineproduzido pela equipe do Núcleo Educativo.

Mais acolhimento

A CCMQ conta ainda com uma equipe contratada para desenvolver e aprimorar ações receptivas fundamentadas na interação humana. “Essas ações se complementam com uma atenção toda especial de todos os setores às novas rotinas receptivas que ampliam os procedimentos de acolhimento aos visitantes”, complementa Groisman.

ENDEREÇO



Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico de Porto Alegre

www.ccmq.com.br