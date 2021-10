Ospa apresenta Festival Sibelius, com regência de Érica Hindrikson

O mais importante compositor da Finlândia será tema do concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa)no próximo sábado (16/10). Regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo, Érica Hindrikson estreia como maestra convidada da Ospa. Ela divide o palco com o renomado violonista Daniel Wolff, que mostrará duas obras transcritas por ele mesmo para violão:Reflections, de Gaudêncio Thiago de Mello, eRomance em sol maior, deLudwig van Beethoven, cuja versão para violão terá sua primeira apresentação ao vivo.

A Casa da Ospa está operando com público máximo de 400 pessoas, um pouco menos de 40% da lotação, e todos os concertos têm transmissão gratuita e ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube. Para assistir presencialmente, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível (detalhes no serviço abaixo).

Érica Hindrikson tem se aprofundado no repertório de Jean Sibelius (1865-1957). O compositor é considerado responsável pela consolidação de uma identidade nacional finlandesa por meio da música, já que suas obras são marcadas pela história, as canções populares, a natureza e a mitologia do seu país natal. Ela regerá duas peças raramente executadas no Brasil,Improviso para orquestra de cordas eSuite Karelia, além de uma das obras mais conhecidas do compositor,Finlândia, poema sinfônico de 1899 que reflete o impacto da dominação imperial russa no país.

“Gosto muito deste compositor que, com exceção das sinfonias 1, 2 e 5, ainda é pouco tocado no Brasil. Fez muito sucesso no Leste Europeu, na Inglaterra, Alemanha e nos Estados Unidos, mas não tanto por aqui”, comenta a regente.

Érica conduziu aSuíte Karelia com a Sinfônica de Piracicaba (OSP) e ressalta que a obra tem momentos de profundidade, mas mantém a leveza. “Escolhi peças que soam agradáveis e nos dão sensação de alegria. Depois de tudo que passamos nos últimos meses, é importante que o público saia renovado do concerto”, pontua a regente.

Essas qualidades também descrevem duas outras obras do repertório. No palco da Casa da Ospa, Daniel Wolff, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e violonista premiado internacionalmente, mostrará não apenas a sua apurada técnica no violão como solista. “São obras que juntam três facetas minhas: meu trabalho como violonista solista, como arranjador que tenta expandir o repertório do violão com obras que não foram escritas para o instrumento e também como compositor, pois na parte central deReflections a cadência foi composta por mim”, explica.

Wolff mostrará a sua transcrição para violão da tranquila peçaRomance em sol maior, originalmente composta para violino por Beethoven (1770-1827). Será a primeira vez que a música, lançada em plataformas digitais, será interpretada em um concerto ao vivo. Além disso, tocaráReflections, cujo arranjo o violonista preparou sob encomenda do compositor e seu amigo próximo Gaudêncio Thiago de Mello (1933-2013). Wolff chegou a executar a composição com a Ospa há quase 30 anos e também a registrou no discoConcerto à brasileira, indicado ao Grammy 2001 em três categorias.

Érica Hindrikson (regente – Brasil)

Bacharel em regência pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), teve como principal mentor o maestro Eleazar de Carvalho. Foi vencedora do primeiro concurso de regência da Orquestra Sinfônica do Chile (1997), regente assistente da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo (TMSP). Atuou como maestra convidada na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Chile, Orquestra Experimental de Repertório (OER), Orquestra Sinfônica da USP, Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, Camerata Antiqua de Curitiba e Orquestra Sinfônica de Piracicaba, entre outras. Desde 2012 é regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo.

Daniel Wolff (violão – Brasil)

Professor Titular da UFRGS, Daniel Wolff é formado pela Escuela Universitária de Música (Montevidéu) e mestre e doutor pela Manhattan School of Music (Nova York). Foi professor visitante da Universidade de Arte de Berlim e ministrou cursos em universidades e festivais de música de mais de 10 países.

Vencedor de concursos nacionais e internacionais de violão, sua carreira inclui centenas de apresentações na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Como compositor e arranjador, teve obras gravadas na Europa e nas Américas, o que lhe rendeu um Grammy e diversos prêmios Açorianos. Lançou 12 discos no Brasil, Uruguai e Alemanha, com ótima recepção de público e crítica.

Visita segura

Em acordo com as orientações do governo do Estado referentes à pandemia da Covid-19, o concerto seguirá os seguintes protocolos de segurança: ocupação reduzida da Casa da Ospa, disponibilização de álcool gel aos visitantes, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada, distanciamento social nos espaços de passagem e na ocupação das poltronas da Sala de Concerto.

Também é possível acompanhar os concertos da Ospa gratuitamente e ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa. A partir de 18 de outubro, o público deverá apresentar comprovante de vacinação para acessar os concertos.



Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa)

19º concerto da Série Casa da Ospa – Temporada 2021

FESTIVAL SIBELIUS

Quando:16 de outubro de 2021, às 17h. Abertura das portas: 16h.

Onde:Casa da Ospa (Centro Administrativo Fernando Ferrari – Av. Borges de Medeiros, 1.501), Porto Alegre.

Ingresso:1 quilo de alimento não perecível. Bilheteria on-line*:uhuu.com, de quinta-feira (14/10), às 12h, até sexta-feira (15/10), às 11h59. Entrega do alimento no dia do concerto. Bilheteria na Casa da Ospa*: sexta-feira (15/10) e sábado (16/10), das 12h às 17h. Entrega do alimento ao retirar o bilhete.

*Acompanhe a disponibilidade de ingressos pelas redes sociais e pelo siteospa.org.br. Há limite de dois ingressos por CPF.

Estacionamento:gratuito, no local.



Acessibilidade:a Casa da Ospa oferece acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas em braile.

Na internet:ao vivo, gratuitamente, emyoutube.com/ospaRSe pela plataformaculturaemcasa.com.br

Informações:(51) 98608-0141, de segunda a sexta, das 9h às 18h.



PROGRAMA

Regente:Érica Hindrikson

Solistas:Daniel Wolff (violão)

Jean Sibelius

•Improviso para orquestra de cordas

(baseado nos improvisos opus 5 para piano)

Ludwig van Beethoven

•Romance em sol maior, op. 40 (transcrição para violão de Daniel Wolff)



Gaudêncio Thiago de Mello

Reflections – A hug for Ayla(arranjo e cadência de Daniel Wolff)

Jean Sibelius

•Suite Karelia, op. 11

I. Intermezzo

II. Ballade

III. Alla marcia

•Finlândia, op. 26