Covid-19: estado de SP tem menos de duas mil pessoas em UTIs

O estado de São Paulo tem menos de duas mil pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por covid-19, segundo números divulgados domingo (10) pelo governo do estado.

A última vez que o levantamento ficou abaixo desse patamar foi em 6 de abril de 2020, quando 1.966 pessoas estavam em UTIs. Hoje, são 1.991. No total, o estado tem 4.171 pessoas hospitalizadas pela doença, incluindo 2.180 pacientes que estão em leitos de enfermaria.

O número total de internados é sete vezes menor que o registrado no pico da segunda onda de covid-19. Nesse período, eram 31 mil pacientes hospitalizados com a doença.

Atualmente, a demanda por UTI é 6,5 vezes menor. E, nas enfermarias, ela é oito vezes menor. De acordo com o governo estadual, as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão entre as menores de toda a pandemia, com 30,8% no estado e 38,2% na Grande São Paulo.