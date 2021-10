Próximo repasse de doses a municípios, na quarta, dia 13, será para atender segunda dose de Pfizer

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (11/10) mais um lote de vacinas contra a Covid-19 da marca Pfizer. São 133 mil doses que chegaram a Porto Alegre no início da tarde. Somando a outras que estavam em estoque, a SES irá distribuir na quarta-feira (13/10) cerca de 236 mil doses de Pfizer aos municípios. A orientação que sejam utilizadas para as segundas doses de quem está completando oito semanas desde a primeira aplicação.

As doses recebidas nesta segunda (11) foram encaminhadas para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na capital. Serão divididas nos respectivos lotes para cada uma das 18 coordenadorias regionais (CRS) e para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A quantidade final para cada município deve ser divulgada nos próximos dias. Na quarta (13), as entregas serão realizadas via terrestre, com saídas pela manhã em direção ao interior do Estado.

Além dessas 236 mil doses de Pfizer destinadas à segunda dose de adolescentes de 12 a 17 anos e adultos, houve ainda a solicitação de doses extras para primeira dose de adultos (acima de 18 anos) por parte de alguns municípios. Por isso, 50 cidades gaúchas receberão 5,4 mil doses de Coronavac para atender esse público.

Até o momento, o Rio Grande do Sul em 93% da sua população adulta e 50% dos adolescentes de 12 a 17 anos com ao menos uma dose. Mais da metade da população do Estado já completou o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

A campanha também avança nesta etapa na dose de reforço dos idosos e profissionais da saúde, que devem receber mais uma dose seis meses após a segunda, e para os imunodeprimidos (28 dias após a segunda). Até agora, 175 mil deles já estão com essa dose extra de proteção, enquanto o total de doses aplicadas desde janeiro já supera 14,6 milhões.