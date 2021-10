Imunossuprimidos já podem se vacinar sem agendamento no DF

Pessoas que têm imunossupressão grave, como doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros, já podem receber a dose adicional contra a covid-19 sem necessidade de agendar atendimento no Distrito Federal. A medida começa a valer a partir desta segunda-feira (11). Confira a lista dos pontos de vacinação.

Desde que começou no DF, há algumas semanas, a aplicação da dose de reforço neste público era feita a partir de um agendamento prévio no página da Secretaria de Saúde. Agora, basta a pessoa comparecer em um dos pontos de vacinação indicados para este público, levando cartão de vacina, documento de identidade com foto e laudo ou relatório médico.

Diferentemente da dose de reforço para idosos e profissionais de saúde, que requer um intervalo mínimo de seis meses após a segunda dose (ou dose única), a dose adicional para imunossuprimidos graves é aplicada a partir do 28º dia após a segunda dose. O imunizante utilizado é preferencialmente o do laboratório Pfizer-BioNTech.

A dose adicional foi acrescentada especificamente para esse público após análises de uma menor resposta imune desses pacientes, mesmo depois do recebimento da segunda dose ou dose única.

Estima-se que, no DF, as pessoas com algum tipo de imunossupressão somem uma população de 26 mil pessoas. No entanto, até agora, pouco mais de 6 mil compareceram aos postos para tomar a dose de reforço.