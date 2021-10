Hospitais da rede própria da SES ampliam ofertas de exames no Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro diversas unidades hospitalares do estado estão desenvolvendo ações para a promoção e o cuidado com a saúde da mulher. Integrados a campanha “Toque, prevenção, cuidado e amor”, desenvolvida pelo Governo de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O diagnóstico precoce e o rastreamento dos possíveis casos de câncer de mama e colo de útero fazem parte do corpo das ações da Atenção Primária em Saúde e o governo do Estado, através de suas unidades, vem unir esforços para a detecção e encaminhamento dos casos.

Dentre as ações em andamento está a parceria entre o Hospital Regional de São José (HRSJ) e a Sociedade Catarinense de Mastologia, no Movimento Rosa. Durante seis meses, de 1 de outubro de 2021 a 31 de março 2022, serão realizada biópsias em mulheres que venham a ser encaminhas pelas Unidades Básicas de Saúde. Estão previstos cerca de 100 procedimentos, o que possibilitará o termino da fila por biopsia na Grande Florianópolis.

Também está previsto para o dia 28 de outubro a apresentação do Coral de Vozes de Santa Catarina, no estacionamento do HRSJ, o evento é aberto à comunidade em geral.

Outra unidade que também disponibilizará exames de mama será a Maternidade Carmela Dutra. No dia 16 de outubro serão realizadas 22 mamografias. A Unidade também realizará, no dia 23 de outubro, em parceria com a Clínica Kozma, a Feira da Saúde. Serão oferecidos serviços gratuitos a população, entre eles a realização de exames clínicos de mama, com médica mastologista da SES e caso haja identificação de alterações a clínica oferecerá os exames de mamografia.

Na região da Serra, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos promoverá, nos dias 24 e 25 de outubro o Final de Semana D da Mamografia. A previsão é que sejam realizados 80 exames, durante os dois dias. Além disso, buscando um momento de acolhimento para os pacientes em tratamento oncológico serão realizadas sessões de Musicoterapia na Central de Quimioterapia.

No norte do Estado, a Maternidade Dona Katarina Kuss fará nos dias 19 e 20 de outubro a realização de exame preventivo de câncer de colo de útero, o chamado Papanicolau além de exames clínicos de mama.

Na região Oeste, o Hospital Regional do Oeste, unidade filantrópica que possui contratualização com a SES, estão sendo ofertados durante todo mês, 30 exames adicionais, diários de mamografia.

A diretoria de Atenção Primária à Saúde, através do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, realizará, no dia 27, as 14h, a web oficina, “Como melhorar os indicadores de cobertura de exame citopatológico do colo de útero e mamografia?”, com as facilitadoras Clara Lacerda e Débora Rodrigues.