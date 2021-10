Covid-19: nenhum município do Rio apresenta alto risco para a doença

O Mapa de Risco da Covid-19, divulgado hoje (8), aponta redução de 39% no número de óbitos e de 35% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pela doença no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, pela primeira vez, desde o início do ano, nenhum dos 92 municípios ficou com índice de alto risco de transmissão da covid-19 e pela sexta semana consecutiva, o estado segue com a classificação geral de baixo risco (Bandeira Amarela). A análise compara as semanas epidemiológicas 38 (de 19 a 25 de setembro) com a 36 (de 5 a 11 de setembro).

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, “esta é a segunda semana consecutiva que o estado do Rio registra o menor número de óbitos”. Segundo Chieppe, esse dado é muito importante porque mostra que a vacinação está fazendo efeito. “Para que possamos continuar mantendo os indicadores baixos precisamos avançar agora na aplicação da dose de reforço dos idosos e profissionais de saúde”, avaliou.

A taxa de ocupação de UTI passou de 48%, no levantamento anterior, para 45%; e a de enfermaria, de 24% para 23%, as menores desde o início do ano de 2021. Com a redução, alguns leitos estão sendo revertidos para tratamentos de outras especialidades.

Das nove regiões do estado, sete estão em Bandeira Amarela: Metropolitanas l e II, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Centro-Sul e Baía da Ilha Grande. As regiões Norte e Noroeste estão na faixa Laranja e nenhuma está na Vermelha.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores Roxa (risco muito alto), Vermelha (risco alto), Laranja (risco moderado), Amarela (risco baixo) e Verde (risco muito baixo).