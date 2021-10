Museu Julio de Castilhos retoma brincadeiras de outros tempos

A partir desta sexta-feira (8/10), quem visitar o Museu Julio de Castilhos (MJC), em Porto Alegre, encontrará a mostra de brinquedos Tempo de Brincar... Brincar em outro tempo. São brinquedos em madeira e bichinhos de feltro, entre outras peças dos anos 1960. Eles pertenciam a crianças da família Zanini e foram recentemente doados para a instituição, formando a sua primeira coleção de brinquedos.

A proposta também é um convite para experimentar antigas brincadeiras de criança, como jogar peteca, bolinha de gude, cinco marias, botão e pular amarelinha no jardim do museu.

“Queremos ver pais e filhos se divertindo como acontecia em um tempo em que não havia jogos eletrônicos e tampouco celulares ao alcance de crianças de todas as idades. É um convite a uma interação que diverte, exercita o corpo e aproxima adultos e crianças”, explica a diretora do MJC, Doris Couto.

Para brincar, os visitantes devem se registrar na recepção do museu, deixar um documento e solicitar um dos kits disponíveis. As brincadeiras só podem ser realizadas no jardim, e as flores devem ser preservadas.

Para ser ainda mais divertido, o museu sugere que os visitantes publiquem fotos das atividades nas redes sociais, usando a #museujulio.

SERVIÇO

•O quê:mostra Tempo de Brincar... Brincar em outro tempo

•Local:Jardim do Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1.205 – bairro Centro Histórico, Porto Alegre

•Data:de 8 de outubro de 2021 a 30 de janeiro de 2022, das 10 às 17h. No domingo (10/10) e na segunda-feira (11/10), o MJC estará fechado.