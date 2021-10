Plenário da Câmara discute a convocação do ministro Paulo Guedes; acompanhe

Os deputados deram início à ordem do dia da sessão da Câmara dos Deputados e discutem neste momento um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a informação de que é sócio de uma offshore em paraíso fiscal.

O líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), defendeu que o Plenário transforme o requerimento de convocação em convite. Se for convocado, o ministro é obrigado a comparecer.

“O ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-las ao Parlamento. Só não vejo a razão de ser uma convocação. Então queria propor ao presidente que nós pudéssemos transformar esta convocação em convite. Ele certamente atenderá com presteza, como sempre tem feito”, disse. Barros afirmou que a vinda do ministro poderá ser marcada para a próxima quarta-feira (13).

A oposição, autora do pedido de convocação, discute a proposta. A líder do Psol, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), disse que iria dialogar com os colegas, mas defende a convocação. “A gente convida a pessoa para explicar alguma coisa que tem a ver com uma política pública do governo. Agora um representante do Estado brasileiro, ministro da Economia, envolvido em escândalo, ele precisa ser minimamente convocado por essa casa”, disse.

Assista à sessão ao vivo

Mais informações em instantes