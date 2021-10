O resultado da paralimpíadas de Tóquio fez a equipe brasileira entrar pra história como o melhor desempenho do País. Foram 72 medalhas, 22 delas de ouro. O desempenho nos jogos foi lembrado pelo Congresso Nacional. A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados e o plenário do Senado fizeram na segunda-feira (6) uma sessão para homenagear os atletas representantes do Brasil.