Ministro Marcos Pontes analisa situação do Sistema de Ciência e Tecnologia nesta quarta

Brasil perdeu 15 posições no Índice Global de Inovação nos últimos dez anos - (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (6) com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A pedido do deputado Milton Coelho (PSB-PE), Pontes deve prestar esclarecimentos sobre a atual situação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).

O parlamentar ressalta que os avanços da ciência e tecnologia têm se mostrado imprescindíveis para superar a crise sanitária, econômica e social causada pela pandemia de Covid-19. “Tragicamente, e no momento menos oportuno, a política fiscal brasileira de caráter regressivo, associada a uma falta de visão estratégia ancorada num plano nacional de desenvolvimento que alcance gerações, está colocando a ciência brasileira e todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em colapso”, lamenta Coelho.

Ele alerta para o risco de paralisação das atividades de institutos federais de ciência e tecnologia e de agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), se não houver recomposição de seus orçamentos.

“O descompasso brasileiro é evidente. Enquanto os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) investem, em média, mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento, e países como Coreia do Sul e Israel, reconhecidamente inovadores, mais de 4%, o Brasil, em 2018, investiu pouco mais de 1% e estima-se que, em 2020, tenha investido menos de 1%”, compara o deputado.

A audiência com Marcos Pontes será realizada às 9 horas, no plenário 13.