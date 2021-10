Deputados aprovam texto-base de projeto sobre licença para rádio comunitária na pandemia; acompanhe

Sessão virtual do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 2750/20, que permite a concessão de licença temporária de operação, por 180 dias, para rádios comunitárias submetidas a medidas disciplinares de restrição de operação, suspensão ou revogação da autorização.

Os deputados analisam agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto elaborado pelo relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA).

A licença temporária, prorrogável enquanto estiverem em uso medidas de contenção da pandemia de Covid-19, será feita por procedimento sumário, com dispensa de documentações, do pagamento de taxas, multas ou tributos.

Durante o período da licença temporária, o projeto original do deputado Aluisio Mendes (PSC-MA) suspende as multas e a pena de revogação da autorização. Já o substitutivo aprovado prevê que não haverá suspensão se a penalidade for motivada por produção de interferência indesejável em serviços que se utilizem de ondas de rádio como suporte para a prestação de serviços públicos essenciais.

Segundo o autor, a intenção do projeto é ajudar a população a obter informações sobre as medidas de contenção e prevenção contra a Covid-19, principalmente em municípios menores.

