Comissão ouve jornalista ameaçado após denúncia contra governador de Mato Grosso

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência nesta terça-feira (5) para ouvir o jornalista Alexandre Aprá de Almeida sobre práticas de crimes contra profissionais da imprensa no estado de Mato Grosso.

Segundo o deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), que pediu a audiência, Alexandre Aprá entregou para análise da Polícia Federal áudios e vídeos gravados de um detetive particular supostamente contratado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, com o plano de incriminá-lo por tráfico de drogas e aliciamento de menores.

Contratos suspeitos

"O jornalista Alexandre Aprá investigava contratos suspeitos do governo com agências de publicidade, ou seja, matérias jornalísticas que demostravam publicamente gastos excessivos com comunicação e gastos que não estavam sendo divulgados com a devida transparência", disse Subtenente Gonzaga.

Segundo o deputado, há relatos de perseguição política pelo governador Mauro Mendes (DEM), sua mulher e o publicitário Ziad Fares contra o jornalista.

A audiência será no plenário 5, às 8 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo portal e-Democracia.