Comissão debate com ministro suspensão da produção de insumos para tratamento de câncer

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (5) com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, para que ele preste esclarecimentos sobre o anúncio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) sobre a suspensão da produção de insumos para tratamento de câncer no Brasil por falta de verba federal.

O pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

A audiência pública está marcada para as 10 horas no plenário 6.