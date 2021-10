Congresso recebe projeção para divulgar marca de 300 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 distribuídas no Brasil

O Congresso Nacional recebe no sábado (2) e no domingo (3), das 19h às 23h50, projeção para divulgar o alcance da meta do Ministério da Saúde de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas no Brasil.

Promovida por iniciativa do ministério, a ação pretende informar a população sobre a conquista e sensibilizá-la para continuar o combate à pandemia.

Durante esse período, ficará suspensa a iluminação da campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero.