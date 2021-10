Centro de Estudos promove seminário sobre o uso de tecnologias digitais na educação

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realiza na sexta-feira (8) o seminário "Tecnologias na Educação: construção de políticas públicas para o ensino".

O evento acontece a partir das 8h30, em local a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O primeiro painel do seminário vai abordar as tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, com diagnóstico da infraestrutura disponível e financiamento das iniciativas de conectividade. O segundo painel será sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas, e o terceiro abordará a formação docente e o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação.

Veja a programação completa do evento.

O estudo do Cedes sobre tecnologias na educação tem como relatora a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).