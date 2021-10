Cancelado debate sobre fala do ministro da Educação a respeito de alunos com deficiência

Foi cancelado o debate que seria feito pela Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados sobre os impactos das declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, a respeito de estudantes com deficiência.

As deputadas do PT Erika Kokay (DF) e Maria do Rosário (RS), que pediram o debate, lembram que, no dia 9 de agosto, em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil1, o ministro questionou as políticas de inclusão em escolas.

"O que é inclusivismo? A criança com deficiência é colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela ‘atrapalhava’ – entre aspas, essa palavra eu falo com muito cuidado – ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial”, disse o ministro na entrevista.

Segundo as parlamentares, as palavras de um ministro de Estado geram repercussão social concreta na vida da população e a fala de Ribeiro foi discriminatória.

O debate não tem nova data.