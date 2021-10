Comissão discute privatização de estatal que produz equipamentos para usinas de Angra

A Nuclep produz equipamentos para as usinas nucleares de Angra dos Reis - (Foto: Eletronuclear)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados discute na próxima quarta-feira (6) a proposta de retirar a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep) do programa de desestatização.

A Nuclep foi incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo Decreto 10.322/20, mas um projeto em análise na Câmara busca suspender esse decreto.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 153/20, apresentado pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE), foi rejeitado pela Comissão de Minas e Energia em junho e agora precisa ser votado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico.

“Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a Nuclep é uma estatal que produz

equipamentos para as usinas nucleares do complexo de Angra dos Reis (RJ). Também foi responsável pela fabricação de componentes para o submarino nuclear que está sendo construído pela Marinha”, informa o deputado Julio Lopes (PP-RJ), que pediu a realização do debate.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, os ministros da Economia e de Minas e Energia um representante da Nuclep.

A reunião será realizada às 16 horas, no plenário 5.