Comissão rejeita transferência de recursos de fundo penitenciário para colônias agrícolas

Sanderson: realocação de verbas do fundo não é adequada na atual crise econômica

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei 10477/18, do Senado, que transfere recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) aos estados para a construção de colônias agrícolas, industriais ou similares. A proposta será arquivada caso não haja recurso.

A rejeição foi recomendada pelo relator, deputado Sanderson (PSL-RS). Apesar de reconhecer a importância de a proposta oferecer uma alternativa aos problemas do sistema prisional, o parlamentar disse que a realocação de recursos do Fundo Penitenciário não é adequada por causa da conjuntura de crise socioeconômica.

"Não é pertinente o possível alijamento de políticas públicas já previstas no fundo, na medida em que já existem recursos destinados para a finalidade da proposição", argumentou Sanderson.

Semiaberto e sem violência

De acordo com a proposta, as colônias seriam destinadas exclusivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto por condenados por crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Pelo texto, a União fica autorizada a repassar verbas aos estados para que construam os estabelecimentos nos municípios com mais de 500 mil habitantes. O número de vagas nessas colônias deverá ser de, no mínimo, 0,1% da população local.

