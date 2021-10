Comissão recebe ministro da CGU na terça para explicar denúncias de sobrepreço na compra de tratores

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados reúne-se na próxima terça-feira (6) com o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.

A pedido do deputado Leo de Brito (PT-AC), o ministro deverá prestar novos esclarecimentos sobre o relatório que apontou sobrepreço de até R$ 130 milhões na compra de tratores e máquinas pelo governo federal. O sobrepreço foi denunciado por diversas reportagens na imprensa.

“A apuração da CGU faz parte das ações de auditoria iniciadas para investigar o chamado orçamento paralelo, que buscava garantir apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso em troca de emendas parlamentares”, explica Brito.

O ministro já esteve na comissão para falar sobre o assunto em agosto. Na ocasião, ele disse aos deputados que as informações foram vazadas de um relatório preliminar e que, avisado, o Ministério do Desenvolvimento Regional conseguiu renegociar os preços com a empresa.

De acordo com o relatório da CGU, a pesquisa de preços feitas pelo ministério se baseou em cotações feitas pelas fornecedoras, o que contraria a instrução normativa do Ministério da Economia. “O documento frisa ainda que caso o ministério decida prosseguir com a licitação, deve reajustar os preços para evitar o prejuízo aos cofres públicos”, ressalta o deputado.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 11.