Comissão debate violência doméstica e familiar contra a mulher

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (5) sobre o tema "Violência doméstica e familiar contra a mulher". O debate atende a requerimento do deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM). Para ele, é preciso criar estratégias para o enfrentamento da violência contra mulheres e definir mecanismos para o aperfeiçoamento das redes de proteção dos direitos da mulher.

"Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. Notoriamente, a ocorrência desse tipo de violência no contexto atual se agravou com o maior tempo de convivência entre a mulher e seu agressor durante o isolamento social", destaca o deputado.

"Em virtude do presente cenário, com elevado número de agressões contra mulheres, venho alertar para a necessidade imperiosa de qualificação do debate sobre a segurança das mulheres, a efetivação dos seus direitos e melhorias dos serviços de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com isso, será possível atuar de forma mais eficiente na prevenção desses casos e na proteção das vítimas", diz Capitão Alberto Neto.

Foram convidados para discutir o assunto:

- a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega;

- a presidente do Instituto Maria da Penha, Maria da Penha Maia Fernandes;

- o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres;

- a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; e

- o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

A audiência está prevista para as 16 horas, no plenário 14.