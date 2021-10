Debatedores pedem transparência para devolução de valores pagos a mais em tarifas de energia elétrica

Na audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados o tema do debate foi a devolução ao consumidor dos créditos tributários incidentes sobre as tarifas de energia elétrica.

As distribuidoras de energia ingressaram com ações na Justiça alegando que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O Supremo Tribunal Federal (STF) concordou com a alegação das distribuidoras e determinou a devolução do valor pago a mais para o consumidor.