A Câmara dos Deputados ficará iluminada de rosa, nos períodos de 1º a 24 e de 26 a 31 de outubro, em apoio à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

A iluminação especial faz parte do Outubro Rosa, mês em que a Câmara realizará uma série de eventos, incluindo audiências públicas, comissão geral, campanhas informativas e exposição, entre outros.