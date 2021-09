Comissão debate lei que regulamenta atividades dos agentes comunitários de saúde

Profissional orienta idosos sobre uso do álcool 70% nas mãos - (Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba)

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (5) para discutir os 15 anos da Lei 11.350/06, que regulamenta as atividades dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE).

O debate atende a requerimento do deputado Jorge Solla (PT-BA) e será realizado às 9 horas, em plenário a definir.

Foram convidados para a reunião:

- o presidente da Federação Nacional dos ACS (Fenasce), Luís Cláudio;

- a presidente da Confederação Nacional dos ACS (Conacs), Ilda Angélica Correia;

- a presidente do Fórum Nacional das Representações dos ACS e ACE (Fnaras), Marivalda Santos Pereira de Araújo;

- a assessora jurídica da categoria dos ACS e ACE Elane Alves; e

- um representante do Departamento de Atenção Primária do Ministério da Saúde.

O público poderá acompanhar a discussão ao vivo por meio portal e-Democracia.