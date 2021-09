Comissão do Esporte homenageia atletas paralímpicos

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (4) para homenagear atletas paralímpicos que estiveram nos Jogos de Tóquio, encerrados no início de setembro.

Na capital japonesa, o Brasil conseguiu seu melhor desempenho na história paralímpica, com 72 medalhas, sendo 22 delas de ouro (uma a mais que o recorde anterior, em Londres 2012), 20 de prata e 30 de bronze. O País terminou na 7ª posição do ranking de medalhas, mantendo-se pela quarta vez seguida entre os dez primeiros colocados. Conquistou medalhas em 14 dos 20 esportes em que os 253 atletas nacionais competiram nos Jogos.

A audiência é um iniciativa do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). "Palavras como superação, atitude, garra, força, esperança, confiança, fé e principalmente perseverança fizeram com que os Jogos Paraolímpicos transformassem-se no segundo maior evento do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos", afirma. "A justa homenagem se dá em virtude da gana e vontade apresentada por todos os desportistas", acrescenta.

Confirmaram presença no evento até o momento: o secretário nacional do Paradesporto da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e treinador de vôlei sentado, José Agtônio Guedes; e o atleta do atletismo Claudiney Santos.

A reunião será realizada no plenário 8, às 14h30. O público poderá acompanhar a homenagem ao vivo por meio do portal e-Democracia.