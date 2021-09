Seminário debate perspectivas para o turismo no Brasil

Cataratas do Iguaçu, no Paraná - (Foto: José Fernando Ogura/AEN)

Continua nesta quinta-feira (30) o seminário “Turismo na Ordem do Dia – Perspectivas e Tendências para o Turismo no Brasil”, promovido pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados O evento, que começou ontem, faz parte da comemoração do Dia Mundial do Turismo (27 de setembro).

A iniciativa é do presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar (Pode-BA), e tem o objetivo de discutir os desafios enfrentados pelo setor durante a pandemia da Covid-19 e as perspectivas para promoção e fortalecimento dos destinos brasileiros.

A intenção, segundo Bacelar, é chamar a atenção do Parlamento para a necessidade de aprovação de matérias que beneficiem e estimulem a retomada do turismo, além de promover os destinos brasileiros e fidelizar os viajantes.

O seminário começa às 9 horas, no plenário 9.

