Parlamentares defendem fortalecimento de Programa Antártico Brasileiro

Reprodução / TV Câmara

Em reunião da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro nesta quarta-feira (29), deputados e representantes da Marinha debateram medidas de fortalecimento do programa. A frente parlamentar foi criada para garantir apoio às pesquisas realizadas por cientistas brasileiros na Antártica.

O contra-almirante Antonio Cesar da Rocha Martins explicou que as pesquisas são um dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil como signatário do Tratado Antártico. "Decorrente das pesquisas, uma série de informações e dados importantes do Brasil é coletada na Antártica. Entre eles, a questão do clima. As frentes frias que chegam hoje ao continente são originárias da Antártica. Por exemplo, entender a dinâmica de deslocamento dessas frentes frias permite que possamos nos preparar melhor para eventos extremos, planejar semeadura e colheitas, antever desastres ambientais", explicou.

Além disso, as pesquisas também habilitam o Brasil a ser membro consultivo do tratado, com direito a ter voz na definição do futuro do continente.

Presidente da frente parlamentar, o deputado José Rocha (PL-BA) destacou que, no encontro, os parlamentares receberam informações sobre as diretrizes do Programa Antártico Brasileiro em 2022. Em parceria com a Marinha, a frente parlamentar contribui para o levantamento de recursos financeiros para o desenvolvimento do programa.

José Rocha lembrou, por exemplo, que essas verbas possibilitaram a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, reinaugurada no ano passado após sofrer um incêndio, em 2012. "É um centro de pesquisa e ciência e tem desenvolvido um trabalho que tem contribuído muito para a ciência e a pesquisa brasileira. Lá se reúnem técnicos de vários segmentos e ficam numa área que nós temos uma importância muito grande da sua ocupação e o Brasil é um dos poucos países que ocupa esse espaço, que tem contribuído muito para a ciência do nosso país", afirmou.

Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro foi constituída em 2007 e é composta por 296 parlamentares, entre deputados e senadores.

Além do deputado José Rocha, participaram da reunião os deputados Coronel Armando (PSL-SC)/, Júlio Cwsar (PSD-PI), Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), General Peternelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF), Da Vitória (Cidadania-ES), Guilherme Derrite (PP-SP), Herculano Passos (MDB-SP), Pastor Eurico (Patriota-PE), Sanderson (PSL-RS), Heitor Freire (PSL-CE) e Pedro Vilela (PSDB-AL) e os senadores os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Soraya Thronicke (PSL-MS) e Zequinha Marinho (PSC-PA).