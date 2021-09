Comissão debate suspensão de financiamentos agropecuários

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta sexta-feira (1) para debater a suspensão dos financiamentos agropecuários em terras declaradas como áreas indígenas.

O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que propôs a realização da audiência, disse que, em algumas regiões do Brasil, agricultores estão tendo dificuldade de acessar as linhas de crédito. "Isso porque no mapa feito pelo IBGE suas terras estão erroneamente declaradas como áreas indígenas. Por esse motivo, o sistema bancário impossibilita as linhas de financiamento bancário para esses proprietários de terras", observou.

Foram convidados representantes da Funai, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Advocacia geral da União (AGU), entre outras entidades. Veja a lista.

