Comissão debate passivo da Previdência Social dos militares

Elias Vaz: "Governo subavaliou o passivo atuarial do regime dos militares em R$ 45,5 bilhões - (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (30) sobre o tema: "Passivo da Previdência Social - Regime dos Militares".

Segundo o deputado Elias Vaz (PSB-GO), que pediu a audiência, auditoria financeira feita pelo TCU alerta sobre estimativas contábeis do passivo da Previdência Social, e afirma ter o governo do presidente Jair Bolsonaro "subavaliado os valores do regime dos militares, minimizando eventual rombo futuro".

"De acordo com os auditores, o governo subavaliou o passivo atuarial do regime

dos militares em R$ 45,5 bilhões. Deixaram de colocar na conta, por exemplo, reajustes recentes de vencimentos das Forças Armadas que vão impactar no pagamento futuro dos benefícios de seus integrantes, quando eles virarem inativos", observou o deputado.

Está confirmada a presença do secretário de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social do Tribunal de Contas da União (TCU), João Ricardo Pereira.

Hora e local

O debate será realizado no plenário 5, às 10 horas.