Ponte sobre o Rio Madeira, entre RO e AM, recebe o nome de Rondon-Roosevelt

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que denomina de Rondon-Roosevelt a ponte sobre o Rio Madeira que liga as BRs-364 e 319, entre os municípios de Porto Velho (RO) e de Humaitá (AM).

A ponte foi inaugurada em 2014 e tem 975 metros de extensão. A denominação homenageia os cem anos da Expedição Rondon-Roosevelt (1913-1914), liderada pelo marechal Cândido Rondon e por Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, com o objetivo de explorar o curso do então Rio da Dúvida, hoje Rio Roosevelt.

A Lei 14.207/21 foi publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial da União. A norma tem origem no Projeto de Lei 3049/15, do ex-senador Odacir Soares (RO), já falecido. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em julho.