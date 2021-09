Governo lança edital que destinará R$ 2 milhões para culturas populares e artesanato

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lança na quinta-feira (30/9) o edital FAC Expressões Culturais, que destinará R$ 2 milhões para o desenvolvimento de projetos culturais relacionados a culturas populares e artesanato. A live de lançamento será às 17h30 nafanpage da Sedac no Facebook.

Este é o segundo dos sete editais que integram as ações do programa Estado Avançar na Cultura, do governo do Estado. Ele é executado pelo Pró-Cultura RS, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Da live de lançamento, participam a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, o diretor de Fomento da Sedac, Rafael Balle, o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, o vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, Juliano Müller, o presidente do Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura (Codic/Famurs), Evandro Soares, o coordenador do Comitê Gestor da Política Cultura Viva, Leandro Anton, a coordenadora do Colegiado Setorial de Culturas Populares, Sandra Maciel, e a coordenadora do Colegiado Setorial de Artesanato, Rejane Verardo.

Inscrições

As inscrições começam na sexta-feira (1/10), data da publicação do edital no Diário Oficial do Estado. Os proponentes que tiverem seus projetos contemplados receberão financiamento direto não reembolsável do Pró-cultura RS (Fundo de Apoio à Cultura – FAC) para a realização das atividades previstas. A fim de garantir a descentralização regional dos recursos, serão assegurados valores para proponentes de cada uma das nove regiões funcionais do Estado, em conformidade com a respectiva proporção da população.

A secretária Beatriz enfatiza que, com o FAC Expressões Culturais, a Sedac reafirma seu compromisso em estimular ações de capacitação, produção, difusão e promoção do setor. "Esse edital deve abranger as comunidades tradicionais, o Carnaval e as rodas de samba, o slam, o hip-hop, a capoeira, os clubes negros, as festas tradicionais, a tradição, o folclore e o artesanato. Com mais essa ação, seguimos nossa meta de proporcionar a interação contínua entre os agentes culturais do Estado, em sua diversidade de atuação e produção cultural", afirma.

Conforme Balle, o segundo edital lançado pela Sedac do Avançar na Cultura é ainda relacionado ao patrimônio cultural, desta vez, com foco nas culturas populares, inclusive no artesanato. “Com mais este edital, a Sedac segue com o lançamento mensal de editais previstos pelo Avançar na Cultura. No próximo mês, será lançado o Edital FAC Visual. Em novembro, o FAC Artes do Espetáculo. E fechando o ano, em dezembro, o FAC Publicações. Nos primeiros meses de 2022, serão lançados ainda os editais FAC Filma RS, em janeiro, e FAC Territórios Criativos, em fevereiro, promovendo um investimento total de R$ 30 milhões em editais do FAC para todos os setores da indústria criativa”, detalha