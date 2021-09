Frente parlamentar debate fortalecimento do Programa Antártico Brasileiro

A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar), em parceria com a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, realiza encontro nesta quarta-feira (29) para debater medidas para o fortalecimento do programa. A Frente Parlamentar é presidida pelo deputado José Rocha (PL-BA).

Durante o evento haverá, ainda, interação em tempo real com a Estação Antártica Comandante Ferraz, reinaugurada no ano passado após sofrer um incêndio, ocorrido em 2012. O encontro é realizado em parceria com a Marinha do Brasil.

Hora e local

O evento será realizado às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.