Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar 27/20, do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), que reformula a lei do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O texto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

