Conselho de Ética se reúne para votar processo contra Luis Miranda

Luis Miranda é acusado pelo PTB de quebra do decoro parlamentar - (Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara se reúne na quarta-feira (29) para discussão e votação do parecer preliminar do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), relator do processo contra o deputado Luis Miranda (DEM-DF).

O pedido de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar foi feito pelo PTB, que afirma que o Miranda agiu de má-fé ao denunciar um suposto superfaturamento na negociação da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. A intenção da denúncia, segundo o PTB, seria prejudicar a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

O tema começou a ser discutido no Conselho no último dia 22, mas foi feito um pedido de vista conjunta pelos deputados Márcio Marinho (Republicanos-BA) e Ivan Valente (Psol-SP), o que adiou a votação.

A reunião será realizada às 11 horas, em local a ser definido.