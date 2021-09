Comissão debate validade das licenças ambientais das Usinas de Furnas

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (29) a validade das licenças ambientais das usinas de Furnas. O debate atende a requerimento do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

O parlamentar explica que, conforme matéria publicada no jornal O Tempo, as atividades relacionadas ao lago de Furnas, especialmente as destinadas para geração de energia, e as que mantêm a hidrovia da região encontram-se sem licenciamento ambiental. "Foram renovadas concessões de novos prazos que, até então, não foram cumpridos pela hidrelétrica de Furnas", explica o deputado.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 11.

Foram convidados:

- o diretor de Engenharia de Furnas, Sidnei Bispo;

- a superintendente de Comunicação e Relações Institucionais de Furnas, Ana Claudia F. Gesteira;

- a superintendente de Gestão Ambiental de Furnas, Letícia Costa Manna Leite; e

- o diretor de licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Jônatas Souza da Trindade.