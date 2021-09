Câmara dos Deputados

Projeto abre crédito de R$ 33 milhões no Orçamento para abrir 42 pontos de atendimento da Caixa

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 21/21, do Poder Executivo, abre crédito especial no Orçamento Geral da União de R$ 33,4 milhões para i...