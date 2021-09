Comissão debate forma de liberar o acesso de caminhões a Ijaci (MG)

A Comissão de Viação e Transportes realiza audiência pública nesta sexta-feira (1º) para debater problemas decorrentes de linha férrea existente na rodovia MG-335, em Ijaci (MG). O deputado Charlles Evangelista (PSL-MG), que propôs a audiência, explica que na entrada da cidade existe uma passagem sob a linha férrea que não permite a passagem de carretas e grandes caminhões.

Quando veículos dessa natureza tentam passar pelo local acabam entalados e o trânsito fica impedido nos dois sentidos.

Segundo o parlamentar, o fluxo de veículos na cidade aumentou com a instalação de uma fábrica de cimento e com o represamento do rio Grande e a formação do Lago do Funil, que fez com que Ijaci se tornasse uma das cidades mais procuradas da região para turismo.

"A passagem sob a linha férrea é um gargalo que precisa ser resolvido com urgência para não atrapalhar ainda mais o desenvolvimento econômico e turístico local", afirma o deputado.

Foram convidados para o debate, entre outros:

- o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas;

- o Gerente de Controle e Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Daniel de Oliveira Santos;

- o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antônio Leite dos Santos Filho;

- o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Scharlack Marcato;

- o prefeito do município de Ijaci/MG, Fabiano da Silva Moreti; e

- o vereador do município de Ijaci/MG, Nelson Mesquita Galvino.

Confira a lista completa de convidados.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 11. Quem quiser pode enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes pelo portal e-Democracia.